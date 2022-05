¡Qué miedo! Intenta llevarse a una niña afuera de una primaria en Tecamachalco

Tecamachalco, Pue.- Padres de familia de la junta auxiliar de Santa Rosa denuncia que un sujeto desconocido intentó sustraer a una niña de nueve años de edad de la escuela primaria República de Cuba, afortunadamente el personal docente de la alumna activó el protocolo de seguridad y prevención.

De acuerdo a la denuncia ciudadana de los padres de familia, el hecho se registró alrededor de las 13:10 horas, transcendió que llegó a la Escuela Primaria un hombre desconocido y le dijo a una niña de 9 años de edad que se tenía que ir con el porque lo había enviado su mamá y que ella no iría porque había tenido una emergencia, afortunadamente la menor inmediatamente dio aviso a su maestra de grupo y en ese momento el hombre se fue corriendo de las instalaciones del plantel educativo.

El sujeto vestía, pantalón de mezclilla de color azul y camisa de color blanco, lentes y gorra y que tiene aproximadamente 45 años de edad.

Sobre el tema personal de la Secretaría Seguridad Ciudadana informó que salió a tomar conocimiento de acuerdo al reporte emitido sin embargo no se encontró a ninguna persona que confirmara la situación, sin embargo, es importante mencionar que para evitar alguna situación de riesgo en menores de edad, padres de familia, personal docente no debe entregar a los alumnos en horario de clases y tiene que dar aviso a las autoridades correspondientes, al igual que los padres tutores no envíen a personas ajenas por ellos al menos que tenga comunicación con los profesores de las instituciones y en caso de que sea una emergencia

Para finalizar la Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que es importante que los padres de familia y ciudadanos en caso de una situación de emergencias puede llamar al Centro de Emergencias y Respuestas Inmediatas CERI Tecamachalco el cuál tiene el siguiente número de teléfono 249-174-99-32.