Se desata balacera en Tlacotepec de Benito Juárez; policía nunca llegó

Tlacotepec de Benito Juárez, Pue.- Esta tarde se registró un enfrentamiento y balacera entre bandas rivales en el municipio, elementos de la Policía Municipal nunca llegaron al llamado solicitado por los ciudadanos.

Los hechos ocurrieron a la altura de la pollería Chimenea en el barrio de Santo Nombre y posteriormente se siguió con rumbo a la carretera a Xochitlán Todos Santos.

Los habitantes del municipio de Tlacotepec de Benito Juárez mencionaron que no es la primera vez que se registra una balacera entre bandas rivales que se disputa la plaza del robo de vehículos y narcomenudeo en la zona y no llega los elementos de la Policía Municipal osea tomar conocimiento, afortunadamente no hubo lesionados únicamente