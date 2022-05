Joven lleva por la fuerza a su novia a motel y abusa de ella en la colonia Resurgimiento

Las primeras horas de este jueves, una mujer pidió auxilio a los trabajadores de un motel ubicado en la colonia Resurgimiento, esto luego de que el joven con el que salía la llevó por la fuerza a dicho lugar en donde abusó sexualmente de ella y la dejó abandonada.



#ÚltimaHora ? | Movimiento policiaco en motel de la colonia Resurgimiento por presunta #violación a una joven de 18 años



Los detalles en vivo por @TelevisaPuebla pic.twitter.com/vLUJO4GJcV

— Cristóbal Lobato ?? (@C_Lobato) May 19, 2022

La joven de 18 años argumentó que desde la tarde de ayer se encontraba con la persona que estaba saliendo desde hace aproximadamente cinco meses, a quien señaló como Edwin de 29 años y refirió que él se ofreció a ir por ella la tarde de ayer a su escuela.

Ante esto, la afectada -de quien se mantiene su identidad en secreto por miedo a represarías- accedió y juntos salieron a dar una vuelta.

Edwin, la llevó a un botonero en donde estuvieron más de cuatro horas y después, ella le pidió que la llevara a casa, a lo cual él aceptó.

Sin embargo, la afectada argumentó que durante el camino, el hombre se desvió y la metió bajo amenazas a un motel marcado con el número 2603.

La joven por miedo a que le sucediera algo no dijo nada e ingresó a una de las habitaciones del inmueble y ahí, él le dijo que no hiciera nada si no quería pasarla mal, además de que le indicó que era policía.

Con el paso de los minutos, la afectada quedó inconsciente y despertó hasta esta mañana de jueves, indicándole a los trabajadores del lugar lo que sucedió y ante ello, mandaron a llamar a su mamá, así como también a unidades policiales.

Cabe señalar que Edwin huyó con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta sin placas.