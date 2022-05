Hallan cadáver de poblano desaparecido en San Andrés Azumiatla (VIDEO)

La tarde de este viernes fue localizado el cadáver de un hombre que había sido reportado como desaparecido, al fondo de una barranca en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, su deceso aparentemente fue por causas naturales.



Los hechos ocurrieron cuando los vecinos informaron que al fondo de una barranca se encontraba el cuerpo de un hombre inconsciente, por lo que se los habitantes llamaron a las autoridades correspondientes.

Posteriormente, llegaron paramédicos quienes ya no pudieron hacer más, pues el cuerpo en realidad ya estaba en avanzado estado de descomposición y por ende ya no contaba con signos vitales, además de que no se le encontró algún signo de violencia, por lo que se presume murió por causas naturales.

De manera extraoficial se detalló que el poblano contaba con 38 años de edad y estaba reportado como desaparecido, aunque aún se sabe de quién se trata.