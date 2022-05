Retumba en la FGE exigencia de mujeres por la ejecución de la abogada Cecilia Monzón (FOTOS Y VIDEOS)

“El feminicidio de Cecilia Monzón pudo evitarse si las autoridades le hubieran dado la protección que solicitó tras recibir varias amenazas", decretaron casi cien mujeres que se manifestaron este domingo en las afueras de la Fiscalía General del Estado por el artero asesinato de la activista y abogada.



#Entérate ? | Brindan un minuto de aplausos en memoria de @monzon_cecilia durante manifestación frente a @FiscaliaPuebla pic.twitter.com/RO6kpKjMlD

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 22, 2022







El enojo se percibía entre las poblanas, más al pronunciar sólidos discursos como una mujer cuando dijo que algún poderoso le incomodaba la presencia de la activista y abogada Cecilia Monzón.

“Cecilia no murió, a Cecilia la mataron, era mi hermana de lucha, jamás imaginé que teníamos que hacer un pase de lista con el nombre de Cecilia Monzón, justicia porque ella fue víctima de violencia política, lo denunció y miren, su violentador político sigue caminando como si nada”, dijo Socorro Quezada, integrante de la Red Plural de Mujeres con la voz quebrantada, mientras recriminaba la presencia de policías custodiando la entrada de la dependencia.



? #Metrópolis | Las mujeres que sufren violencia, exigieron justicia para Cecilia Monzón por su ejecución del pasado sábado en #Cholula #JusticiaParaCecilia pic.twitter.com/PDCDaKHZvp

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 22, 2022







“Ojalá así como cuidan la entrada de la Fiscalía lo hubieran hecho cuando Cecilia estaba siendo perseguida por las personas que la mataron”, gritaron las poblanas vestidas de blanco quienes se dieron cita este domingo desde las 9:45 horas al ver que alrededor de 30 policías granaderas fueron envidadas a la puerta de este lugar, pese a que este movimiento de lucha era totalmente pacífico.

La recuerdan como una mujer entrona, aguerrida, luchona, sin pelos en la lengua

En la Fiscalía General del Estado se convocó a la protesta ante el asesinato y feminicidio de Cecilia Monzón Pérez quien fue recordada como una “mujer entrona, aguerrida, luchona, sin pelos en la lengua y que no le molestaba decir las cosas como son” con tal de defender los derechos de las mujeres, pese a que sabía que esto le ocasionaría diversos problemas pero nunca imaginaron sus compañeras y amigas que también esto le arrebataría la vida.



#Entérate ? | Con el grito de "Estamos encabronadas" y "no tenemos miedo" finalizó la manifestación de Colectivos de Mujeres y amigas de @monzon_cecilia frente a @FiscaliaPuebla pic.twitter.com/K5oljKTGSR

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 22, 2022







“Mintieron diciendo que Puebla estaba en orden, que el presidente de la República revise el informe de Puebla porque a las mujeres nos están matando, es momento de quitar tintes políticos en este caso, no nos importa, yo le decía a Cecilia, defiéndeme porque yo te voy a defender”, dijo Rosa Corina, representante de la Alianza Internacional Campesina e Indigena Magallón AC.

Blanca Bautista, también activista en Puebla, lamentó el feminicidio de Cecilia y mencionó que el autor material del asesinato de la abogada y también madre de familia, fue planeado por alguien que cuenta con recursos económicos muy grandes, porque sabía que no lo iban a detener.

“Estamos muy enojadas con este gobierno omiso, a Cecilia no la mató un hijo de vecino, la mató alguien importante, alguien con dinero, no queremos que lo dejen impune por ser alguien importante, vámonos a México pero no lo dejemos así porque la mató alguien importante que tiene mucho dinero que la mandó a matar”, recriminó en el plantón llevado a cabo ayer por la mañana.

Retumba el grito de: Cecilia hermana aquí está tu manada

Mayra Sánchez del colectivo 50+1, calificó este fin de semana como negro y oscuro porque le arrebataron la vida a Cecilia Monzón: “condenamos el cobarde asesinato de la activista, exigimos a la alcaldesa de San Pedro Cholula, Paola Angón efectuar los protocolos de investigación para castigar a los responsables y exigimos que sea investigado como feminicidio, porque eso es”.



#Entérate | Al grito de "Justicia para Cecilia" y rodeadas de policías municipales, mujeres y amigas de @monzon_cecilia se manifiestan frente a @FiscaliaPuebla pic.twitter.com/65bxDyoNED

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 22, 2022







En dicho plantón en donde las mujeres traían pancartas con las frases “No estamos todas, nos falta Cecilia”, le fue otorgada la palabra a la activista Edurne Ochoa quien señaló que el asesinato de Cecilia fue artero y dijo que si esto le pasó a Monzón Pérez, no quiere saber qué le podría pasar a las miles de mujeres que sufren violencia de género.

“Mujeres que vienen a defender a otras mujeres y que van a la Fiscalía, que acusa que no se judicializa su carpeta, que sabe sus derechos y aún así es asesinada, ¿imagínense lo que les espera a las demás?”, mencionó Ochoa Ledesma.

Los gritos de “Cecilia hermana aquí está tu manada”, comenzaron a intensificarse y a la par, Maricela Pichón Acevedo, ex candidata a Fiscal General del Estado de Puebla, recordó que Cecilia fue constantemente amenazada y hostigada con tal de callarla, hasta que su voz y su presencia la desaparecieron.

“Ella manifestó que la habían amenazado y que no le hacía caso la Fiscalía, señor gobernador, estamos aquí activistas y mujeres quienes te exigimos no sólo justicia para Cecilia sino por todas las mujeres que están ahora muertas y que las carpetas están ahí arrumbadas”, dijo entre lágrimas mientras todas las asistentes gritaron, lloraron y se abrazaron por la gran pérdida que sufrieron, la de una mujer que sólo pudieron callar de esta cruel manera.