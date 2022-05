Pujan por Luis Suárez en la Liga MX ¿a qué equipo llegará? (VIDEO)

Uno de los mejores delanteros de la historia del futbol, Luis Suárez, tiene la opción de llegar a la Liga MX, luego de que clubes como el América han demostrado su interés por el charrúa.

En entrevista en el programa 'El Larguero' de Cadena Ser en España, reveló que tras terminar su contrato con el Atlético de Madrid, está analizando en cual equipo jugará la próxima campaña.

De igual manera adelantó que su próximo club dependerá del proyecto deportivo y no por lo económico.

"Te juro que no (tengo definido mi futuro). Hay muchas opciones, muchas propuestas. Justo veníamos hablando con mi cuñado 'te están volviendo loco, ¿no?' Me llaman, me escriben porque me manejo yo solo con mi abogado y mi gente. Tengo la suerte de tomar yo la decisión y de escuchar, escucho a todos, no le cierro la puerta a ninguno, pero llegado el momento que diga esto me está convenciendo por mi, por la competencia, por la familia, ahí tomaremos la decisión.

Sinceramente no estoy pensando en el dinero. Estoy pensando a nivel deportivo que es lo que más me interesa y es lo que quiero".