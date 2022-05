Entre mariachis, lágrimas y la exigencia de justicia, dan último adiós a la activista poblana (FOTOS Y VIDEO)

En medio de lágrimas de consternación y la exigencia de justicia, familiares y amigos dieron el último adiós a Cecilia Monzón, abogada y activista defensora de los derechos de las mujeres, víctima de feminicidio tras ser atacada directamente por un par de hombres a bordo de una motocicleta en Camino Real a Momoxpan en San Pedro Cholula.

Luego de que durante el domingo fueran velados sus restos en la Funeraria Asís de San Pedro Cholula, la tarde del lunes 23 de mayo los restos de Cecilia Monzón fueron trasladados a un panteón ubicado en este municipio en donde fue sepultada.

Previo a que sus restos fueran enterrados en la funeraria en donde fue velada, arribaron su madre y su hermana Helena, quienes viajaron desde España.

Al lugar también asistieron más familiares y amigos de Cecilia Monzón, quienes exigieron a las autoridades ministeriales y estales esclarecer este feminicidio dando con los responsables materiales e intelectuales.

Por su parte, la activista y representante de '33 Mujeres AC', Edurne Ochoa durante una entrevista señaló que las autoridades deben tener más eficacia para dar con los responsables del feminicidio en contra de Cecilia Monzón.

Asimismo, hizo un llamado a las abogadas especializadas en perspectiva de género a retomar los casos de violencia que llevaba Cecilia Monzón como abogada hasta antes de que fuera ejecutada.

"Se debe pedir que existan resultados inmediatos sobre este cruel asesinato, un feminicidio porque de eso se trató y no debemos poner otra palabra en la boca de lo que sucedió. Lo cual, es una irresponsabilidad y me parece que nos podemos ir a lugares que no merece ‘Cecy’, entonces recordarla como lo era: esa mujer aguerrida, fuerte, luchadora y defensora", dijo Edurne Ochoa.