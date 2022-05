Irma y Eva, las maestras heroínas que murieron protegiendo a sus alumnos del tiroteo en Texas

Irma García y Eva Mireles, fueron las dos maestras heroínas, que murieron protegiendo a sus alumnos luego del tiroteo que aconteció el día de ayer en una escuela de Uvalde, Texas, en donde hasta el momento hay 21 personas que perdieron la vida.

My tia did not make it, she sacrificed herself protecting the kids in her classroom, i beg of you to keep my family including all of her family in y’all’s prayers , IRMA GARCIA IS HER NAME and she died a HERO. she was loved by many and will truly be missed. pic.twitter.com/2XpdJA0q8x