‘Murió de dolor’: fallece esposo de maestra heroína que protegió a alumnos en tiroteo de Texas

Irma García fue una las víctimas fallecidas por el ataque perpetrado en la escuela primaria de Uvalde, por el autor de los hechos, Salvador Ramos. Sin embargo, Irma, quien además tenía cuatro hijos, estaba casada con Joe García, quien murió este jueves por el dolor de perder a su amada.

John Martínez, sobrino de la maestra, informó que su tío falleció debido al dolor que le causó la muerte de su esposa, por lo que pidió en su red social que oren por su familia.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

Por otra parte, otro sobrino, Joey Martínez, confirmó en su cuenta de Twitter que su tío murió a causa de un paro cardíaco. Asegurando que ahora los dos estarán juntos.

Lord god please on our family, my tias husband passed away this morning due to a heart attack at home he’s with his wife now, these two will make anyone feel loved no matter what they have the purest hearts ever I love you sm tia and tio please be with me every step of the way pic.twitter.com/opivBERMvv