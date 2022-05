Puebla tiene su caso Debanhi en el feminicidio de Sandra, la dejaron en la cisterna: Quezada

Socorro Quezada Tiempo representante de la Red Plural de Mujeres Puebla, comparó el feminicidio de Sandra Elizabeth Pérez Portillo al de Debanhi Escobar ocurrido en Nuevo León, pues ambas fueron halladas al fondo de una cisterna, por lo que calificó este hecho como algo escalofriante y triste: “dije, espero que esto no ocurra en Puebla y en un mes pasó lo mismo”.

En entrevista con Diario CAMBIO, Socorro Quezada Tiempo mostró su indignación y lamentó el desenlace que tuvo la joven de 32 años Sandra Pérez Portillo, pues luego de permanecer un mes privada de su libertad, este fin de semana fue hallada muerta al fondo de una cisterna, incluso la ex diputada comparó este caso que ocurrió en Amozoc con el de Debanhi Escobar en Nuevo León.

“Yo cuando escuché el caso de Debanhi en Nuevo León dije, espero que esto no se le llegue a ocurrir a ninguna Fiscalía de decirnos que encontraron a una mujer muerta en una cisterna, un mes después pasa lo mismo aquí en Puebla, lamentablemente esto es escalofriante lo que se está viviendo, no vemos realmente que existan cambios”, dijo consternada Socorro Quezada.

Ante ello, Quezada Tiempo señaló que, si este tipo de casos siguen imperando en la entidad poblana es por la poca credibilidad que tiene la Fiscalía de Puebla para investigar los feminicidios en Puebla, por lo que calificó este hecho como escalofriante y triste debido a que no se ha visto un cambio para evitar la violencia en contra de las mujeres.

“Sin duda alguna la Fiscalía es omisa no la vemos con acciones contundentes, no puede ser que den con los supuestos secuestradores y que semanas después encuentren el cuerpo de la chica, eso delata el tipo de autoridades que tenemos, estamos en el sótano, la gente no confía en la Fiscalía, no se verán resultados si no cambiamos de personajes”, expresó.