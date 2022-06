VIDEO: Niño de 12 años encañona a empleada y asalta tienda

A través de redes sociales circula un video en el que un niño de 12 años, asalta una tienda y amenaza a la empleada con un arma de fuego.

Footage of 12 year old robbing Michigan store.



The boy told cops “he didn’t do it for the money” after he was arrested after the brazen, broad daylight stick-up at 4 p.m. Wednesday at Marathon gas station in Hartford.

"He said he would've thrown the money into the sewer."