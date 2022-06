En sólo 20 horas FGE detuvo a tres de los cuatro implicados en ejecución de Cecilia Monzón (FOTOS)

En 20 horas la Fiscalía General del Estado logró esclarecer el feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez, pues entre las 23:00 horas del domingo y las 19:00 horas de este lunes detuvo a tres de los cuatro implicados en este cruel asesinato, tratándose del ex priista Javier López Zavala, quien fue el autor intelectual, su sobrino Jair y su ex secretario particular Santiago Bárcena.

Previo a la detención de los responsables de este crimen que conmocionó no sólo al estado sino a nivel internacional, agentes ministeriales catearon el viernes el inmueble en donde los dos sicarios de la activista guardaron la motocicleta, ubicado en la Calle Universidad Autónoma de Tabasco y calle Universidad Autónoma de Nayarit cerca de C.U.

Después, el domingo en punto de las 17:00 horas, se liberó la orden de aprehensión por violencia familiar en contra de López Zavala.

Es importante destacar que dos de los tres detenidos fueron detenidos muy cerca de la Fiscalía de delitos sexuales ubicada en el Centro Histórico de Puebla según el informe de su aprehensión el cual se encuentra disponible en la plataforma del Registro Nacional de Detenciones.

La primera detención fue del sobrino de López Zavala

De acuerdo con dicha plataforma federal, el primer detenido por el feminicidio de Cecilia Monzón fue el sobrino del ex funcionario, identificado como Jair N quien fue contratado por su tío y lo trajo de Chiapas hasta territorio poblano para matar a la activista.

Jair fue aprehendido por agentes ministeriales el domingo 5 de junio en punto de las 22:55 horas en la calle 6 Norte, entre calle 10 Oriente y Calle 8 Oriente del Centro Histórico de Puebla, en pocas palabras justo frente a la Fiscalía de Delitos Sexuales en la capital según el Registro Nacional de Detenciones.

Sin embargo, llama la atención que, en el comunicado emitido por la Fiscalía donde señala que se esclareció este crimen, argumentan que Jair tras asesinar a Cecilia se regresó a su lugar de origen que es Chiapas, por lo que existe una incógnita sobre el motivo por el cual se encontraba en la capital poblana.

El segundo detenido Javier López Zavala

Tras la detención de Jair, ahora los agentes ministeriales fueron en contra del “pez gordo”, el verdadero actor intelectual del feminicidio de Cecilia, pues al contar ya con su orden de aprehensión que fue liberada un día antes, el lunes en punto de las 10:54 horas, tres agentes ministeriales detuvieron a Javier López Zavala.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el ex funcionario fue arrestado en la junta auxiliar La Libertad; incluso, en un video en poder de Diario CAMBIO se exhibe el momento de su aprehensión, pues el taxi de plataforma en el que viajaba con una de sus hijas fue interceptado y ahí los ministeriales lo bajaron para subirlo a su vehículo propiedad de la Fiscalía de Puebla.

El ex secretario de López Zavala fue detenido dos horas después

Finalmente, ocho horas después, es decir en punto de las 19:25 horas ocurrió el tercer arresto de los implicados de este cruel feminicidio, tratándose de quien fue secretario particular de Javier López Zavala y hasta se podría decir su hombre de confianza, Santiago Bárcena Álvarez, quien fue asegurado de acuerdo con la plataforma federal, en la calle 6 Norte entre la 10 y 12 Oriente ese mismo lunes.

Cabe destacar que fue en la misma zona donde fue detenido Jair N, sólo con una calle de diferencia, pues de acuerdo con la dirección que se detalla en el registro nacional de detenciones, también fue en el Centro Histórico.

Según la FGE, Santiago además de conocer el plan de López Zavala, le otorgó su camioneta tipo Durango color rojo a Jair y a Silvestre para que pudieran escapar después de que ambos mataron a Cecilia Monzón el pasado 21 de mayo.

Hasta el momento Silvestre, quien fue el que accionó el arma durante seis veces en contra de la abogada y activista, sigue prófugo, pues aún no se ha logrado la detención de este cuarto implicado. Únicamente se sabe que este sujeto es oriundo de Veracruz y es conocido de Jair.