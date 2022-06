¿Colegio embrujado? Alumnos ven correr duendes en Instituto Atenas de Tecamachalco

Tecamachalco, Pue.- Un grupo de estudiantes del instituto Atenas de campus Tecamachalco, señalaron que el edificio que se encuentra enfrente del ex convento Franciscano ha registrado hechos paranormales, han visto una niña que juega durante las noches en las aulas de clases al igual que duendes

Alumnos del Instituto Atenas campus Tecamachalco revelaron a CAMBIO que están a unos días de entregar el edificio que alberga al colegio desde que llegó a esta ciudad, sin embargo es importante mencionar que tiene una serie de historias el inmueble.

El inmueble se encuentra ubicado sobre la calle 7 Norte en el barrio del convento en el municipio de Tecamachalco y enfrente de la iglesia del ex convento Franciscano, señaló un estudiante de bachillerato que en varias ocasiones sus útiles escolares aparece en otra parte y no en su lugar como el los dejo, el alumno aseguró que en varias ocasiones ha visto una niña de aproximadamente ocho años de edad que corre en el pasillo y las aulas de clases del colegio particular.

Otro estudiante asegura que hace años escucho que una maestra que impartía la materia de inglés tomo una fotografía y que en la imagen se logró ver la silueta de la niña que se aparece en el edificio del instituto Atenas campus Tecamachalco, durante los años el inmueble sea convertido en la historia de esta institución educativa.

Vecinos del colegio particular aseguran escuchar ruidos extraños en el interior de la escuela y al igual que grito de niños, los lugareños asegura ver duendes durante las noches en el interior del plantel educativo.