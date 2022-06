Son prepotentes y no respetan descuento a los adultos mayores; pasajeros denuncian a Ruta 10 de Tecamachalco

Tecamachalco, Pue.- Una serie de denuncias ciudadanas señalan que conductores de la ruta 10 que van del fraccionamiento El Vergel a San Martín de Porres y al Hospital General, son prepotentes y especialmente el de la unidad número 13, además no quieren aplicar el descuento a las personas de la tercera edad.

Usurarios del transporte de la ruta 10 señalaron que el conductor de la unidad número 13, no respeta a los ciudadanos de la tercera edad, uno de los casos más reciente es que una femenina le realizó la parada y este no se esperó a que la pasajera subiera a la colectiva y se arrancó, afortunadamente no paso a mayores el incidente.

Sin embargo, el chófer hizo caso omiso a los usuarios, quienes exigen que espere a los pasajeros a que aborden la unidad y eviten accidentes, pero el conductor y su concubina que lo acompaña todos los días respondieron de manera prepotente que mejor ocupen el servicio de taxi.

Los usuarios señalaron que a los adultos de la tercera edad no les quieren aplicar el descuento del Incen y que les dice que en esta ruta no aplica.

Para finalizar, hacen un llamado a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a que realice una inspección a los permisionarios de la ruta 10 que brinda servicio del fraccionamiento del Vergel, San Antonio, San Martín de Porres, Los Arcos, Valle del Sol y Hospital General los cuales señala prepotencia y malos tratos a los pasajeros.