Cadeneros de Ferina dieron brutal golpiza a chavos por quedarse dormidos en el antro (VIDEO)

El personal de seguridad Ferina golpeó brutalmente a cuatro de sus clientes por presuntas malas conductas, enviando a uno de ellos al hospital tras causarle fracturas de nariz y pómulo, hecho que fue reconocido por el propio establecimiento y que será motivo del inicio de una investigación.

En entrevista con Diario CAMBIO, Jorge, uno de los jóvenes agredidos relató que todo derivó a que él se había quedado dormido dentro del establecimiento, por lo cual los cadeneros lo sacaron del antro pero al momento de expulsarlo del inmueble ellos rompieron una puerta de cristal que quisieron cobrarle a él.

Ante su negativa de pagar los daños que habían causado los propios elementos de seguridad, comenzó una discusión verbal que terminó en una golpiza por parte de 13 cadeneros de Ferina hacia los cuatro jóvenes, quedando todo exhibido en videos que se publicaron en redes sociales, en donde incluso se puede observar cómo uno de los jóvenes se encuentra tirado en el piso mientras es pateado.

“Me quedo un poco dormido, me levantan y me empujan hacia afuera y en eso los propios cadeneros rompen una puerta de cristal, me empiezan a amedrentar que la tenía que pagar y me empiezan a decir de groserías, su justificación fue que nos pusimos agresivos por no querer pagar la puerta”, expresó.