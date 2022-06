Naasón Joaquín envía mensaje a fieles de La Luz del Mundo: lo que me sucedió no va a detener a la iglesia como en Amozoc

El líder de la luz del mundo, Naasón Joaquín, envió un mensaje a sus feligreses a quienes dijo que a pesar de las acusaciones de abuso sexual que tiene en su contra, lo que le sucedió no va a detener su ministerio.

“Lo que me sucedió no va a detener a la iglesia (…) doy gracias a Dios porque me encuentro con bien. Sí, triste, porque la tristeza es un sentimiento humano y eso es natural y lo entendemos, pero también, sin duda, se que la iglesia está triste. Pero esta tristeza se me ha quitado al decirle a ustedes: la iglesia está firme, la iglesia está fuerte, la iglesia está unida. Apóyenme y pónganse de mi lado con sus obras”, aseveró Naasón Joaquín.