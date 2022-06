Familia balea a taxista cuando iban a La Resurrección, querían hasta sus zapatos

Juan M un chófer de taxi fue víctima de un violento asalto cuando accedió a llevar a dos mujeres y un menor de edad a la junta auxiliar La Resurrección, pero a mitad de camino estos delincuentes lo balearon dos veces en el brazo y le robaron su dinero, su celular, el estéreo y le quitaron dos radios de comunicación del vehículo.

La pesadilla de Juan inició el sábado alrededor de las 22:30 horas cuando estaba trabajando en la colonia Bosques de Manzanilla a bordo de su vehículo como habitualmente lo hacía, hasta que le hicieron la parada. Él refirió a Diario CAMBIO que no vio nada raro, pues hasta pensó que era una familia debido a que las personas que solicitaron sus servicios fueron dos mujeres de entre 20 a 25 años y un joven no mayor de 18 años de edad.



Sin embargo, nunca se imaginó que sería víctima de un violento asalto, pues ya a mitad del camino el joven le apuntó con la pistola y empezó a amenazarlo con que no se moviera, mientras que las dos mujeres comenzaron a buscarle entre sus vestiduras dinero y demás cosas de valor.

“Me pidieron el servicio hacia La Resurrección, no vi nada sospechoso, hasta dije una familia, se subieron a mi taxi y los lleve hacia donde me dijeron; pero luego me amagaron con una pistola, me la pusieron y me encaminan al final del pueblo, el hombre me iba apuntando con el arma”, contó con voz temerosa para Diario CAMBIO el taxista.