Familia de Jesús Damián le ruega a la Fiscalía que lo encuentre: lleva un mes desaparecido

La desaparición de Jesús Damián Rodríguez es uno de los casos que la Fiscalía de Puebla no ha logrado resolver, pues este jueves se cumplió un mes con tres días desde que se encuentra como no localizado, luego de que fue visto por última vez en San Bernabé Temoxtitla. Ante los nulos avances por parte de la institución, su familia se manifestó en El Gallito para exigir celeridad en la investigación.

“Si la Fiscalía trabajara en realidad, no habría en Puebla tanto desaparecido, no fuera yo Cecilia Monzón porque ya hubieran dado”, gritaron este miércoles los padres, las hermanas y algunos familiares de Jesús Damián, quien cuenta con 24 años de edad y hasta la fecha no se tiene ningún rastro de él, como si la tierra se lo hubiera tragado.