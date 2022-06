Reportan robos y atracos durante la fiesta de la Cambia en Chietla

Vehículos robados y algunas riñas fue el saldo rojo que dejó a su paso la fiesta de la Cambia, una de las celebraciones más arraigadas en la zona de la Mixteca poblana pero que desafortunadamente la inseguridad y la violencia no perdonaron la fiesta.

Fue una motociclista y una camioneta las que fueron reportadas como robadas durante la madrugada de este jueves en la clausura de la Cambia 2022.

Fue durante este evento el que se realiza el tradicional trueque entre artesanos y turistas en el que la delincuencia hizo de las suyas ya que masculinos reportaron a las autoridades municipales el sustrajo de sus unidades que se encontraban estacionadas en calles céntricas del municipio.

El primer robo se registró este jueves cuando el propietario dejó estacionada su motocicleta, la cual era una Italika modelo 2015 color negro con rojo sobre la calle 5 de mayo, de la colonia centro, al salir del evento y dirigirse a su unidad, está ya no estaba por lo que dio aviso a los elementos policiacos.

El segundo caso se suscitó horas después, en el que el dueño de una camioneta Nissan color blanco con rojo y modelo 1994, la habría dejado estacionada afuera de un domicilio particular, en la calle Zaragoza entre Allende y Barragán, sin embargo, y del mismo modo al salir del lugar se percató que ya no estaba.

De ambos casos, se levantó la denuncia correspondiente por la fiscalía regional con sede en Izúcar de Matamoros, para dar inicio con la búsqueda de las unidades que ya cuentan con reporte de robo, además elementos policiacos intensificaron una búsqueda para dar con los responsables, pero no se reportó ningún detenido.