Fabiola Luna, reconocida estilista de Juárez, una de las ejecutadas en el Dennys

Fabiola Luna, es una de las víctimas mortales identificadas tras la masacre que ocurrió este jueves en el Restaurante Dennys de la avenida Técnologico de Ciudad Juárez.

A través de sus redes sociales, se dio a conocer que Fabiola celebraba su cumpleaños en el restaurante, hasta el momento que se desató la masacre.

“Te amo princesa, eres lo más bonito de esta vida, por eso Dios te llevó, yo sé que estás tranquila, mi negro te está recibiendo y no me imagino los miles de besos que te está dando pero yo aquí me voy a morir sin ti mi amor…”