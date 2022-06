No hay ningún detenido, dice madre a dos meses del asesinato de los hermanos Sill en Tlaxcala

Han pasado casi dos meses desde que fueron encontrados muertos tres jóvenes hermanos Sill en la comunidad de Papalotla en el estado de Tlaxcala, sin embargo, la madre de los ahora occisos asegura que no existen detenidos por el homicidio de sus tres hijos.

En ese sentido, la señora María Lizbeth, madre de Adolfo, Brayan y José Israel, de 17, 16 y 24 años de edad, respectivamente, desmintió lo dicho por

el fiscal del estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal y el gobernador poblano, Luis Miguel Barbosa Huerta, sobre la supuesta detención de tres presuntos sospechosos del asesinato de los jóvenes.

Sin embargo, doña María Elizabeth señaló que dichas declaraciones del fiscal poblano son mentiras, pues indicó que hasta el momento no existen avances por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que se sigue en espera de tener mayor información sobre quienes podrían ser los responsables de la muerte de sus hijos.

“Quiero decirles que eso es mentira, no hay ningún detenido, no sé por qué dicen eso, yo ya fui al Ministerio Público en el estado de Tlaxcala y no tienen nada, no se vale que digan que hay detenidos cuando no los hay, si el gobernador tiene pruebas que las muestre, que diga nombres, no los dice, yo lo que quiero es justicia para mis hijos”, dijo la señora María Elizabeth.