Justicia para Daniel Picazo: marchan familiares y amigos en Huauchinango (FOTOS)

Familiares y amigos de Daniel Picazo marcharon por las calles de Huauchinango para exigir justicia para este joven abogado de la CIudad de México quien fuera linchado por pobladores de la comunidad de Papatlazolco la noche del pasado viernes 10 de junio; ante esto el edil de esta demarcación, Rogelio López Angulo, se comprometió a seguir colaborando con las autoridades ministeriales a cargo de las investigaciones.

Fue la mañana del sábado cuando decenas de personas salieron a las calles de Huauchinango para exigir justicia por Daniel Picazo, quien fue víctima de una barbarie a manos de cientos de pobladores de la comunidad de Papatlazolco.

Con pancartas con diversas frases como “tú no eres responsable, Papatlazolco es el culpable” y “sean responsables al tocar las campanas, porque pueden incitar actos inhumanos”; así como con gritos de “justicia” fue como familiares y amigos de Daniel Picazo arribaron a la sede de la presidencia municipal de Huauchinango para exigir ser atendidos por las autoridades de esta demarcación.

Tras dicha manifestación pacífica, el edil de Huauchinango, Rogelio López Angulo, recibió al interior de la Presidencia Municipal a una comitiva encabezada por Nicandro Picazo, padre de Daniel y a un grupo de familiares del joven abogado.

Lo anterior debido a que los familiares de Daniel Picazo acusaron que tras una semana del linchamiento del joven abogado, ninguna autoridad se había acercado a ellos para dialogar sobre los avances en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido la noche del 10 de junio en Papatlazolco.

Fue Nicandro Picazo, padre de Daniel, quien pidió que este hecho no quede impune, asegurando que los pobladores de Papatlazolco son los responsables de este acto de barbarie, pues dijo que aunque no hayan participado directamente, fueron cómplices al observar el linchamiento de su hijo y no hacer nada para evitarlo.



“Solo por la desinformación le ocasionaron la muerte sin que pudiera defenderse de los más de 200 pobladores de la comunidad de Papatlazolco. Todos son responsables pues nunca hicieron caso a las súplicas de Daniel y quienes terminaron por golpearlo, lincharlo y prenderle fuego vivo. La localidad de Papatlazolco sabe quiénes fueron los responsables que incitaron al linchamiento y nadie lo rescató del linchamiento”, comentó Nicandro Picazo.



Por su parte el edil Rogelio López Angulo manifestó que no tolerarán actos de injusticia en el municipio de Huauchinango y que por parte de su administración municipal tendrán el respaldo y el apoyo total para llegar a las últimas consecuencias en este acto que calificó como reprobable.



“Los que ocasionaron la muerte de Daniel tienen que pagar, no vamos a solapar a nadie. Reprobamos enérgicamente estos hechos, las investigaciones están abiertas por parte de la Fiscalía, no permitiremos que se repitan este tipo de hechos y caiga quien caiga se tiene que hacer justicia”, sentenció.



Finalmente, López Angulo se comprometió a seguir colaborando con las autoridades ministeriales a cargo de las investigaciones correspondientes, además de que los padres de Daniel tendrán la certeza de que serán escuchados por el mismo gobernador del estado de Puebla.