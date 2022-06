Fiscalía tiene en la mira más implicados por el feminicidio de Cecilia Monzón (VIDEO)

La Fiscalía General del Estado (FGE) boletinó a Silvestre N, feminicida de Cecilia Monzón que permanece prófugo de la autoridad, por lo que compartieron su fotografía con autoridades de estados vecinos con el objetivo de concretar su captura; además de que podría haber más involucrados en el caso.



En entrevista, el fiscal Gilberto Higuera Bernal comentó que siguen vigentes las acciones de investigación respecto al feminicidio de la activista en San Pedro Cholula hace poco más de un mes, que hasta el momento han dejado a tres personas en prisión.

Por ello comentó que en breve detendrán al cuarto implicado que fue el encargado de dispararle 6 veces a la activista y la privó de la vida, situación por la que compartieron su fotografía con Fiscalías de otros estados y Ayuntamientos de Veracruz, estado del que es originario.



“La hicimos con quien debemos hacerla (la distribución de la foto del asesino) sabemos lo que estamos haciendo y lo vamos a aprehender (…) es un caso que todavía continúa y pudiera ser (que haya más involucrados)”, detalló el fiscal.



Incluso Higuera Bernal dejó entrever que podría haber más implicados en el feminicidio de Cecilia Monzón; aunque omitió dar información sobre el caso, para no alertar a otros perfiles.

Hasta el momento ha sido detenido y procesado Javier López Zalava, ex diputado local y federal como supuesto autor intelectual del feminicidio, así como Santiago Bárcena, que fungió un tiempo como secretario particular del ex priista, por prestar una camioneta en la que los feminicidas huyeron.

Además, en el penal de Huejotzingo está recluido Jair Mauricio, sobrino de López Zavala quien conducía la motocicleta en la que viajaba con Silvestre N cuando ultimaron la vida de Cecilia Monzón.