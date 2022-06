Fiscalía clasifica como ‘investigación delicada’ la desaparición de pareja en La Cuchilla hace 22 días (FOTOS)

“Ya no puedo más con la angustia. La Fiscalía lo último que dijo fue que es una investigación delicada y podemos ponerlos y ponernos en riesgo", dijo Álvaro Báez, padre de David Báez quien desapareció en La Cuchilla junto con su esposa Joselin Carreto.

La esperanza que tenía el señor Álvaro era algún avance que les pudiera proporcionar la Fiscalía General del Estado que ayudara a dar con el paradero de este matrimonio, pero las cosas no salieron como esperaban, pues en la cita con las autoridades llevada a cabo el pasado viernes, en vez de darles un respiro los preocupó más, pues ahora ya les dijeron que la investigación es sumamente delicada.

El señor Álvaro reveló a Diario CAMBIO que los agentes que llevan el caso de la desaparición de su hijo y de su nuera les dijeron que siguen trabajando en su búsqueda, pero la investigación se tornó delicada porque ya pasaron varios días en los que no aparecen, y ya no les pueden dar más detalles, ya que pondrían en riesgo la vida del matrimonio y la de la familia.

“Nos dicen que están sumando a más personas a la búsqueda, pero en concreto nosotros como familiares no tenemos nada . Quiero pensar que por la zona en donde se dio el hecho (la desaparición), no es tan fácil indagar”, comentó don Álvaro.

A 22 días de los hechos, los padres de David y de Joselín han recorrido más de 15 colonias repartiendo sus boletines de búsqueda. Cabe destacar que la pareja tiene una niña de 5 años de edad quien ha preguntado todos los días por sus padres, incluso ha presentado problemas en su salud, pues no come y ha tenido pesadillas.

Este 23 de junio se cumplieron 3 semanas y un día desde que Joselin Carreto y David Báez desaparecieron cuando se dirigían al tianguis de La Cuchilla. La última imagen que los captó juntos fue en el paradero de San Bartolo, en donde estaban esperando el RUTA que los llevaría a su destino; sin embargo, ya no regresaron y entre más pasan los días su familia teme lo peor.

En una publicación Álvaro Báez comentó que ya no soporta la angustia de no saber de su hijo y nuera, lo único que anhela es que vuelvan a casa y consignó que seguirá buscándolos hasta encontrarlos.

“Los extraño mucho, hoy son 3 semanas de no saber nada de ustedes, pido a Dios que pronto vuelvan a estar con nosotros, ya no soporto está angustia, seguiré buscándolos hasta encontrarlos, si alguien sabe algo o vio algo por favor ayúdenos a terminar con esta angustia, nadie merece pasar por esto, hasta la fecha no sabemos de su paradero la última vez que se les vio fue en mercado de la cuchilla en Puebla”, escribió Álvaro Báez este desgarrador mensaje en sus redes sociales.