A tres meses de estar desaparecido, regresa a casa Luis Alfonso sano y a salvo en Atlixco

El pasado 10 de marzo desapareció Luis Alfonso Santos Rojas, un joven que era buscado por su familia desesperadamente, sobre todo por su hermana quien, con videos en TikTok y en redes sociales, pedía cualquier información. Ahora, después de tres meses, él ha vuelto a casa.

Luis Alfonso regresó a casa por su propio pie, como lo señala su hermana Vicky mediante sus redes sociales. Para ella esto es un milagro.

“El día de ayer regreso a casa por su propio pie fue un milagro en toda la extensión de la palabra, no me queda más que estar muy agradecida con las personas que compartían las publicaciones y claro con la gente que nos llamaba cuando veía a una persona parecida a mi hermano son gente que llevaremos en nuestras oraciones siempre , quiero comentar que es un dolor inexplicable que solo el que ya estuvo en la misma situación conoce , hoy les digo que no esperen a que les pase algo para cambiar , de no burlarse de personas en situación de calle ,no hagan memes ni digan comentarios desagradables porque todas esas personas tienen familia, familia que les está doliendo y les está costando mucho encontrar a sus seres queridos, hoy para nosotros fue algo que nos ayuda a crecer más como personas y nos ayuda a ver la vida diferente” refirió la joven.