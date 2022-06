“Intentó ahogarme y me puso una pistola eléctrica”: la denuncia de Yrma Lydya a su esposo antes de ser asesinada

La cantante Yrma Lydya, denunció a su esposo el abogado Jesús N., en el mes de diciembre del 2021 exactamente seis meses antes de haber sido asesinada en el restaurante Suntory, luego de haber descubierto a su pareja en un “privado” con otra mujer.

La joven cantante acudió a las instalaciones del Ministerio Público en diciembre del 2021, donde denunció que el abogado Jesús N, intentó ahogarla en el jacuzzi luego de haberla torturado con una pistola de toques propiedad del hoy detenido.

Sin embargo, debido a diversas omisiones, provocaron que el caso fuera enviado al no ejercicio de la acción penal, por lo que trasciende que fue gracias a las influencias del abogado Jesús N, el principal motivo por el cual el hoy detenido no piso la cárcel hace seis meses.

"Mi esposo Jesús me puso una pistola de toques en el estómago, mientras me agredía me decía ojalá te mueras. Yo forcejeaba para que me soltará", aseveró Yrma Lydya en diciembre del 2021.