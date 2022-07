¡Qué puercos! Cuelgan en cables de luz cueritos para preparar el chicharrón en mercado Amalucan

Los cueritos, las carnitas y ni que se diga del chicharrón, son una comida bastante rica, sin embargo, para que sea un alimento “sano” debe ser preparado con higiene. Pero este no es el caso en el mercado de Amalucan.

A través de las redes sociales del medio Contrastes Puebla, un ciudadano mandó la foto de cómo cuelgan el cuero para realizar el chicharrón en el mercado de Amalucan.



? #ReporteCiudadano

? Así es como tienen el cuero para hacer chicharrón en el mercado de #Amalucan; ya lleva ahí varios días ?? pic.twitter.com/aKMj8hYvdg

— Contrastes Puebla (@ContrastesP) July 1, 2022

El procedimiento para realizar el chicharrón es colgándolo y ponerlo bajo el sol durante unos días para que se endurezca el cuero. Así es como luce en la imagen, pero hasta ahí no hay problema, sino que usan los cables de telefonía o televisión, los cuales no han pasado por ningún proceso de desinfección y no es higiénico.

Hasta el momento se desconoce de cuál puesto pertenece, pero ya será decisión de cada persona comprarlo dónde prefiera.