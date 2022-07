Niño encontrado solo y ensangrentado durante ataque en Chicago fue entregado a sus abuelos

Un pequeño niño fue encontrado en medio de todo el caos del tiroteo del 4 de julio llevado a cabo durante el desfile de la Independencia en Highland Park.

Do you know this child? A Highland Park chef says the child is safe but with strangers after the shooting. Please email [email protected] if you know the child so he can be reunited with family @cbschicago pic.twitter.com/nJleL26qZY