No ataquemos a los sacerdotes, maestros y doctores; la lucha es entre nosotros, pide CJNG a los otros cárteles (VIDEO)

Integrantes del CJNG grabaron un video en el que dan un mensaje en nombre de Nemesio Oseguera Cervantes para pedir que grupos delictivos no se metan con ninguna religión.

A nombre de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, se aprecia en el video un grupo de 15 hombres portando uniformes tipo militar y cargando armas Barret. Uno de ellos menciona “por este medio me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no meternos con quien no debemos de meternos”.



"Que la guerra sea entre nosotros; no meterse con ninguna religión", pide Nemesio Oseguera Cervantes a través de un video; el mensaje circula a unos días del asesinato de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua y las recientes agresiones a religiosos.https://t.co/6VEH0WPPa9 pic.twitter.com/ysX1sfQ1Jk

“No meternos con ninguna religión, ni sus pastores, ni sus seguidores, especialmente con los católicos. No molestar a los sacerdotes como se ha visto últimamente”.



En el que aseguran que los ‘presbíteros’ merecen un respeto especial, además, también piden no molestar a doctores, enfermeros y maestros que acuden a las rancherías y pueblos.



“Mi cártel no se mete con ninguna religión no molestemos doctores ni maestros. Atentamente Mencho Oseguera. Puro CJNG. Somos gente con la gente”, concluye la grabación.



Información obtenida de: Proceso