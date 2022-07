Chofer de uber me violó y asaltó al salir del antro: denuncia chica de Cuernavaca

En Cuernavaca, una joven identificada como Helena Natalia, señaló que el pasado domingo fue abusada sexualmente por un conductor de la plataforma Uber.

A través de su cuenta de Instagram, la joven de nombre Helena Natalia narró que la madrugada del domingo, alrededor de las 5:30 horas, salió de un establecimiento para abordar el Uber que su amiga se había encargado de pedirle a través de la aplicación.



“El motivo por el cual me quería salir del antro era porque me sentía mal, cansada y casi siempre cuando es así intento pues mejor irme en vez de pasarme un mal rato. La persona con la que iba le dije que ya nos fuéramos porque me sentía mal, la persona sólo me daba mi avión y pues me desesperé y empecé a marcar a varios amigos que viven en Cuernavaca para poder quedarme con ellos”.





“Yo no cuento con la aplicación de Uber, así que le llamé a mi amiga para que me pidiera el Uber, ella me lo pidió y pues en menos de siete minutos el Uber llegó”, contó la joven.



La joven señaló que cuando subió al taxi de aplicación, notó algo extraño, pues el viaje no estaba registrado en la aplicación.



"Fue raro desde el inicio porque al momento de empezar el viaje a mi amiga no le marcaba nada, pero pensamos que era una falla del sistema y pues lo dejamos pasar".





“Yo iba por llamada telefónica con mi amiga cuidando que llegara a la casa de mi amigo, entonces noté que se pasó la calle donde se podía meter para casa de mi amigo, y de repente me bajó en dónde está la secundaria 13 y 1, en la colonia Miraval, igual en Cuernavaca”.



En su relato precisó que le dijo al operador del Uber que esa no era su destino, sin embargo, el sujeto insistió en lo contrario.



“Yo chequé la ubicación con Brenda y estábamos diciendo que aquí no era y al mismo tiempo le enviaba mensaje a mi amigo, y el chofer me negaba todo y me decía que ahí era”, narró.



Conductor comenzó a abusar sexualmente de ella.



“De repente el señor hizo su asiento para atrás, se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso encima de mí, agarrándome de las dos muñecas, intentando colgar la llamada con mi amiga, estaba encima de mí y empezó a tocar mis piernas, mis senos, mi vagina y yo sólo pude alcanzar a gritar a mi amiga ¡Brenda, me está haciendo algo!”





“El tipo agarró mi teléfono y colgó; yo me quedé inmóvil y empecé a llorar y gritar y me tapó la boca y me dijo ‘cállate, pendeja, si no quieres quedar aquí’ y le dije ‘te doy dinero, aquí tengo’ y me dijo ‘¿cuánto, cuánto?’”.



Tras entregarle una bolsita con su dinero, llaves y credencial de elector, el conductor del Uber la dejó salir del vehículo. Pero al hacerlo aseguró que nuevamente abusó de ella.



“Me abrió la puerta y cuando salí me volvió a meter la mano debajo de mi falda”.



Una vez afuera de la unidad, la joven pidió ayuda a un empleado de un Oxxo instalado en el lugar, quien le permitió ingresar para que esperara a su amigo.



“Les juro que estoy indignada, con coraje, rota por dentro, pensé realmente que no iba a sobrevivir. No sé cuánto tiempo me tome en trabajar esto, solo les puedo decir que me den mi espacio, mí tiempo, les prometo que responderé cuando sea necesario y me sienta bien”.

“Yo nunca pensé que fuera tan real que cuando pasas por una situación así algo dentro de ti se apaga, hoy les puedo decir que así es mi sentir. Espero con toda mi alma que ninguna amiga, ni familiar pase eso, yo tuve la suerte de vivir y contarlo, pero no quiero esperar a la otra no correr con la misma suerte”, escribió.



Para complementar su testimonio, la joven compartió fotografías del conductor y capturas de pantalla del viaje y de los datos del vehículo. Además pidió compartir su caso para dar con el paradero de su agresor para llevarlo ante la justicia.