¡Cuidado chavos! muere por beber una botella Jägermeister en 2 minutos

Existe una regla que dice que no hagas apuestas que no puedas ganar, en Sudáfrica un hombre no lo consideró y perdió algo más que solo dinero, pues murió al beber una botella de licor en tan solo 2 minutos.

Una tienda de licores en Sudáfrica, ofrecía una recompensa de 10 libras esterlina, menos de 250 pesos mexicanos, a quien bebiera una botella de Jägermeister lo más rápido posible.

Para quien no conozca el Jägermeister, debemos decirles que este licor cuenta un 34% de nivel de alcohol, sin embargo, este dato poco le importó al hombre.

El sujeto que aceptó el reto, se tomó la botella de licor en solo 2 minutos mientras sus amigos grababan, al final se ve como se tambalea tras beber todo el Jägermeister.

De acuerdo a medios locales, minutos después de beber la botella, el hombre cayó inconsciente y lo tuvieron que llevar de emergencia a un hospital donde se confirmó su muerte.