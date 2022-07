Comando que asesinó a ejecutivo en Morillotla ahora secuestra a la viuda y le exige dinero (VIDEO)

La familia Ramírez Mancilla ha estado padeciendo todo un infierno que inició desde el 30 de mayo, cuando un grupo de criminales rafagueó su casa en el fraccionamiento Misión de Morillotla y asesinaron al padre, quien era gerente de la empresa “Global Gesori”. Mes y medio después esos mismos delincuentes secuestraron a la esposa y la amenazaron con matarla. Ahora ella y sus hijas pequeñas temen por su vida, principalmente porque solicitaron protección de la Fiscalía y esta institución se las negó.

Erika, Arturo y sus dos pequeñas tenían su domicilio en el fraccionamiento Misión de Morillotla ubicado en San Andrés Cholula. Este lugar es un conjunto de casas cerrado, cuenta con cámaras de videovigilancia y hasta guardias de seguridad privada en la entrada, un lugar aparentemente seguro y tranquilo, pero todo esto terminó la madrugada del 30 de mayo alrededor de las 5:00 horas.

Fue ahí donde un grupo equipado con armas de grueso calibre ingresó al fraccionamiento a la fuerza sometiendo al vigilante del lugar. Tal y como Diario CAMBIO informó, estos sujetos se dirigieron a la casa de la familia Ramírez Mancilla marcada con el número 25 y la rafaguearon para después asesinar a golpes y disparos al hombre de 52 años.

Toda esta pesadilla la volvió a recordar Erika, quien este lunes acompañada de su abogado brindó una rueda de prensa detallando cómo fue que asesinaron a su marido, un hecho que para todas ellas se convirtió en algo que las dejará marcadas de por vida, pues también fueron sometidas por estos delincuentes e incluso a una de las hijas del matrimonio estuvo a punto de ser secuestrada.

Erika se veía asustada, apenas podía hablar de lo agitada que estaba al volver a recordar todo, tenía su mano vendada y con la otra se tomaba constantemente la cara y el cabello, nerviosa pero con ganas de expresar todo lo que ha padecido a raíz del violento asesinato de su esposo, el gerente de la empresa de traslado de valores “Global Gesori”. Mencionó que a estos sujetos no les bastó con matar al padre de sus hijas.

Erika detalló que el pasado 13 de julio fue privada de su libertad cuando viajaba en el carro de su esposo en la colonia San Rafael Oriente, ahí estos sujetos la sometieron y la llevaron a la fuerza a la casa donde ella actualmente se está refugiando, debido a que el domicilio del fraccionamiento Misión de Morillotla quedó resguardado por la Fiscalía.

“Me volvieron a exigir el mismo dinero, me empezaron a torturar, me dicen que son los mismos que mataron a mi esposo y me insistieron con que les diera el dinero, volvieron a saquear la casa en donde me estaba quedando, estos hombres dicen que tienen contacto con Fiscalía y ellos me mostraron una playera con el escudo y me amenazaron con que si yo demandaba se iban a enterar, me dejaron ir pero tengo miedo porque estos sujetos no van a parar hasta matarnos a mí y a mis hijas”, dijo Erika.