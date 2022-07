"Fue feminicidio", reitera papá de Debanhi tras conclusiones del tercer peritaje

Mario Escobar, padre de Debanhi, reiteró que la muerte de la joven fue un feminicidio tras las conclusiones del tercer peritaje presentadas este lunes



“Seguimos mi esposa y yo, queremos tener esa certeza y esa confianza, queremos seguir en este camino. En un rato más daré un comunicado de prensa que subiré a mis redes sociales”, dijo Mario Escobar en conferencia de prensa



No obstante, descartó que ya exista alguien señalado por el feminicidio, “no me han dicho nada” refirió.

Tras precisar que falta encontrar al presunto responsable, indicó que “no hay nada concluyente” y no se puede descartar nada.

La causa de la muerte fue “sofocación, se descarta la sumersión” y “no hay huellas de abuso sexual. Podemos hablar ya de un feminicidio, lo que siempre hemos traído, el objetivo de la fiscalía a partir de los resultados técnicos es investigar con perspectiva de género y demostrar cómo se cometió el feminicidio de mi hija”, dijo Mario Escobar.

De acuerdo al peritaje la joven murió entre 3 a 5 días antes de que encontraran su cuerpo, por lo que su padre dijo “una interpretación muy personal es que pudo haber estado viva en donde la tenían”.

Fuente: El Universal