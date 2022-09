Directora del Kinder Octavio Paz, niega datos del conserje que abusó de niñita; temen que no haya justicia (VIDEO)

Los familiares de la menor que presuntamente fue abusada sexualmente por el conserje del kinder Octavio Paz, revelaron que la directora de este jardín de niños no le quiso dar informes o los datos de este intendente al igual que la SEP, pues exhibió que esta dependencia les aseguró que todo irá conforme a su protocolo de investigación.

En entrevista la señora Karina Rodríguez Pacheco, madre de la menor que fue presuntamente violentada en este jardín de niños ubicado en la colonia Granjas del Sur, exhibió que en la reunión que tuvo con elementos de atención a víctimas del municipio de Puebla y la directora de este kinder, no logró que le proporcionaran los datos de este conserje.

Mencionó que la directora de este jardín de niños todo el tiempo se mantuvo en silencio y cuando se le preguntaban los datos de este conserje, el cual es identificado como Mario Joaquín N, no quiso proporcionarlos a los padres de familia de la menor argumentando que eso no le compete.

También la señora Karina detalló que la SEP se niega a brindarle los datos de este intendente, pues le dijeron que no le pueden dar dicha información porque todo se tiene que hacer bajo sus protocolos.

"La SEP no nos va a dar el apoyo porque ellos no nos pueden dar datos de este señor, ellos se deslindan de la responsabilidad porque todo va conforme a su protocolo, pero su protocolo no es nada, los que sí son gobernación, se le dará seguimiento en Fiscalía y le darán apoyo psicológico a mi hija.

Finalmente, la señora Karina detalló que la directora se mantuvo todo el momento, omisa, no quiso hablar durante toda la reunión, por eso la madre de la menor teme que no se haga justicia y fue por ese motivo que decidieron manifestarse este día.

"La directora no quiere hablar no quiere decir nada, no me quiso responder nada y que tampoco nos puede dar datos del señor", dijo Karina.