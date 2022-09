A tres meses del violento asalto que sufrió Felipe Carpy, autoridades no le han devuelto su camioneta

A tres meses del violento asalto que sufrió el activista Felipe Carpynteiro, cuando fue interceptado y baleado en el bulevar Las Torres por dos sujetos, las autoridades no le han devuelto su camioneta y tampoco han registrado avances en cuanto a la investigación: "Si no habrá justicia en mi caso, al menos regrésenme mi camioneta", escribió el poblano en sus redes sociales.

El 1 de junio fui asaltado recibí 3 balazos perdí un riñón y quede inválido llevo casi 4 meses en cama y la @FiscaliaPuebla parece no importarle mucho mi caso pues no han hecho nada!!! @MBarbosaMX si no va a ver justicia en mi caso al menos regrésenme mi camioneta ??.