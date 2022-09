Un año más: poblanas toman las calles para exigir la legalización del aborto (FOTOS Y VIDEOS)

Este miércoles las principales calles de la capital poblana volvieron a ser tomadas por la “marea verde”, más de 200 poblanas marcharon para exigir que el aborto en Puebla ya sea legal. A comparación de otros años, en dicho movimiento no hubo disturbios, más que algunas pintas en la Fiscalía, el Congreso y en los escudos de las mujeres policías que resguardaban los inmuebles.







Fue en punto de las 15:30 horas que frente a Plaza Dorada cientos de poblanas, incluyendo niñas, bebés en brazos y mujeres adultas acompañando a sus hijas, comenzaron a reunirse para que en una sola voz, exigieran que en la entidad poblana el aborto sea legal, seguro y gratuito, asistiendo con pancartas, los clásicos pañuelos verdes y otras más con alguna prenda en este mismo color.

Después, la marcha comenzó a tomar las calles poblanas, pues el contingente comenzó a avanzar hacia el bulevar 5 de mayo, en donde se suponía que por esa vialidad iba a ser el recorrido; sin embargo el colectivo de mujeres a favor del aborto no quiso ignorar el edificio de la Fiscalía General del Estado en donde ya las esperaban decenas de elementos de la Policía Estatal, todas ellas mujeres para resguardar el inmueble.

Desmanes mínimos en la FGE

Sin embargo y a comparación de otros años, únicamente las poblanas gritaron en las afueras de la Institución, pues se prometió que esta manifestación sería totalmente pacífica y así fue, no hubo disturbios aunque no faltaron las pintas en algunas paredes de la Fiscalía que las uniformadas no alcanzaron a resguardar.







Posteriormente el contingente de más de 200 mujeres avanzó hacia la 31 Oriente y dobló hacia la 16 de septiembre cambiando por completo su ruta que en un inicio habían anunciado para realizar la marcha; mientras ellas cantaban y gritaban “Si el papa fuera mujer, el aborto sería legal”, varios locatarios quedaron sorprendidos y comenzaron a grabar la manifestación, otros más prefirieron cerrar sus negocios ante los antecedentes de que se fuera a desatar alguna confrontación.

Pintan paredes de la iglesia del Carmen

La marea verde recorrió toda la 16 de septiembre, pasó por la iglesia del Carmen en donde también realizaron algunas pintas y siguieron su camino, manifestándose con sus pancartas en las que decían “el aborto es un derecho, no se discute”, “soy libre de decidir en mi cuerpo” y algunos dibujos del aparato reproductor de la mujer, mientras las poblanas gritaban las consignas alzando el puño en el cual tenían atado su listón verde.

Las mujeres siguieron su camino hasta llegar al Congreso del Estado en donde también se toparon con un gran contingente de elementos de la Policía Estatal, mujeres de igual forma; ellas si alcanzaron a blindar toda la entrada del recinto legislativo, a las poblanas esta acción les causó indignación y le reprocharon a las uniformadas que así como cuidan los edificios deberían de cuidarlas a ellas.

Principal exigencia en el Congreso

“La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, “la que no brinque es poli” y “ellos son los que chingan a la nación”, fueron las consignas que les gritaban las policías; la rabia y la frustración en algunas poblanas se les notaba en los ojos en donde les indignaba tanta seguridad para un solo edificio y de repente las pintas volvieron a aparecer, pues mujeres encapuchadas volvieron a escribir en las paredes del Congreso “aborto legal ya”, reprochándole a los legisladores el desinterés que han mostrado para despenalizar el aborto en Puebla.







Pero no conformes con eso, algunas feministas decidieron pintar los escudos de las mujeres policías, otras más les pegaron stickers en sus protecciones y posteriormente en la entrada del Congreso se colocó una ofrenda alusiva a la despenalización del aborto en donde las poblanas confían en que este será el año en el que dicha iniciativa llegue a ser aprobada y en Puebla sea legal como lo es en otros diez estados del país.



El paso de la marcha #28S por un #AbortoLegalYSeguro deja pintas en los escudos de las mujeres policías y el @CongresoPue #Puebla pic.twitter.com/soTEsN6Xqr

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) September 28, 2022







Cuando la manifestación siguió su camino recorrieron la lateral de la Catedral y se toparon con los “Provida”, quienes al ver a las feministas hicieron una cadena humana rodeando la iglesia para evitar que fuera dañada; otros comenzaron a rezar con los rosarios en mano, pero en esta ocasión las mujeres hicieron caso omiso, solo gritaron “saquen sus rosarios de nuestros ovarios”.







Finalmente la marea verde terminó por concentrarse en el Zócalo de Puebla, sin ocasionar disturbios, sin romper ventanas, paraderos del RUTA o pintas a su máximo esplendor como en otros años; tal parece que el gobierno y el Ayuntamiento de en balde, mandó a recubrir sus importantes edificios como el palacio Municipal o la fuente de San Miguel con argamasa, porque este 28 de septiembre las mujeres a favor del aborto sólo se limitaron a exponer su inconformidad, a realizar esta manifestación en paz.