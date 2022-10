Joselyn y José, los chavos que se metieron a nadar a Valsequillo y murieron ahogados

Joselyn C.C. y José M. de 16 y 17 años de edad respectivamente fueron los adolescentes que murieron ahogados este fin de semana en el Oasis Valsequillo, luego de que se metieron a la laguna a nadar pero jamás salieron, cuatro horas después cuerpos de rescate los localizaron sin vida.

Sus amigos le decían Joss, su familia ‘La China’ de cariño por su cabello rizado, corto y de color negro, apenas tenía 16 años de edad; la adolescente sin imaginarse lo que pasaría, se metió a nadar con José al Oasis de Valsequillo la tarde de este sábado, pero ambos nunca lograron salir de las aguas traicioneras de la laguna.

Reporte alertó que los jóvenes no salían

Todo ocurrió cuando se recibió un reporte a emergencias en donde una mujer solicitó auxilio, reportando que dos adolescentes se habían metido a la laguna pero después de varios minutos no lograron salir, siendo alrededor de las 16:35 horas del sábado 1 de octubre.

El reporte hizo que acudieran al lugar de los hechos buzos de la Cruz Roja, Protección Civil, Elementos de la Policía Municipal y otros cuerpos de rescate, llegando a la altura exacta donde estaban los familiares de los jóvenes, donde con lágrimas les suplicaron que encontraran a Joselyn y a José.

Inmediatamente los buzos con equipo especializado se metieron a la laguna de Valsequillo y comenzaron a peinar la zona; en un inicio no lograron encontrar nada, luego en lanchas otros elementos de rescate también empezaron a recorrer el Oasis, pero tampoco lograron localizarlos.

Encuentran a Joselyn y José

Las horas pasaron y estaba a punto de oscurecer, eso entorpecería la búsqueda pero los rescatistas no desistieron y así permanecieron por cuatro horas en la laguna hasta que lograron encontrar a Joselyn y José, pero no como ellos hubieran querido; ambos ya estaban sin vida, pues no lograron salir de la laguna por lo que la causa de su deceso fue ahogamiento.

Fueron los buzos quienes lograron sacar los cuerpos de los adolescentes, incluso parte de ellos estaban enredados con los lirios que están en el Oasis; la familia de ambos no lo podía creer, su fin de semana que iban a pasar como un día de campo terminó en una terrible tragedia.

Los cadáveres de Joselyn y de José fueron entregados a los peritos de la Fiscalía para que se les llegara a realizar las diligencias correspondientes y terminando, los cuerpos serán entregados a sus familiares para que se les pueda dar cristiana sepultura.

Joselyn y José solo acudieron a un día de campo con su familia, ambos eran oriundos de la junta auxiliar de San Pedro Zacachimalpa de la capital poblana, inocentemente se metieron a nadar a las aguas de la Laguna sin saber que ese sería su final.