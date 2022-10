Detienen a Guillermo por asesinato de Blanca Esmeralda; familia y vecinos apelan inocencia (VIDEO)

Jesús Guillermo fue el único detenido durante el operativo realizado por agentes de la Feidai en Villa Frontera por presuntos temas relacionados con droga y también por su supuesto nexo con el asesinato de Esmeralda Gallardo; sin embargo, su familia y vecinos aseguran que es inocente y que las autoridades lo están inculpando de algo que nunca cometió.

Fue el viernes que Jesús Guillermo mejor conocido como ‘Don Memo’, quien vive junto con su familia en la colonia Villa Frontera y que era vecino de la madre buscadora Blanca Esmeralda Gallardo, fue detenido por agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (Feidai).

Esto luego de que se realizó dicho operativo en la zona para la detención de las personas que presuntamente estarían relacionadas con el asesinato de la señora Esmeralda Gallardo, pues unos sujetos le dispararon en 17 ocasiones la madrugada del martes en esta misma colonia; una de las líneas de investigación es que se cree que su homicidio tiene relación con la búsqueda de su hija desaparecida Betzabé.

En el operativo, el cual ocurrió al filo de las 3:00 horas, culminó con la detención de Jesús Guillermo, acusado por narcomenudeo y por sus presuntos nexos con la muerte de la madre buscadora, por lo que tras su aprehensión fue llevado a las instalaciones del C5 en Cuautlancingo.

Sin embargo, la familia de Jesús Guillermo mostró su inconformidad y acusó a los agentes de la Feidai de violar sus derechos, pues señalaron que el hombre fue sacado con lujo de violencia de su departamento y que además, le sembraron pruebas para que así pudiera ser detenido.

De los otros dos sujetos, ‘El Tufo’ y ‘El Moxo’, por los que se había montado este operativo según versiones policiales, no se logró su detención pues escaparon.

Por la noche de ese mismo viernes algunos vecinos y familia de Jesús Guillermo se manifestaron en la Cerrada 9C Poniente, donde él tiene su departamento, para exigir su liberación y justicia; posteriormente el día sábado los seres queridos de ‘Don Memo’, volvieron a salir a las calles para manifestarse y lo mismo hicieron ayer por la tarde.

Esta última manifestación empezó en la cerrada donde este hombre habita y finalizó en el puente a Tlaltepango, el cual cruza la autopista México-Puebla, donde bloquearon el paso vehicular con el fin de llamar la atención de las autoridades y a la par exigir justicia pues aseguraron que es inocente de todo lo que se le ha estado acusando.

En entrevista, Consuelo, la hermana de Jesús Guillermo dijo que el día que fue detenido, los agentes de la Feidai rompieron chapas y lo sacaron a la fuerza; argumentó que sin orden de aprehensión se lo llevaron y violaron sus derechos, por lo que temen que los ministeriales quieran fabricar un chivo expiatorio con su familiar.

Incluso Consuelo dijo que ‘Don Memo’ era muy amigo de la señora Blanca Esmeralda Gallardo, y que como familia llegaron a apoyarla en la búsqueda de su hija desaparecida Betzabé Alvarado Gallardo, por lo que señaló que no tiene nada que ver con el asesinato de la madre buscadora.

“Esta manifestación sólo es un grito de coraje y frustración porque quieren culpar a una persona que es inocente; él tiene familia e hijos que lo esperan y no es justo, no es justo que lo quieran culpar de cosas que no hizo”, dijo Consuelo.