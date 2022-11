“Me estaba metiendo la mano en la bolsa”: Así narra víctima de asalto en la Línea 1 del Metrobús (VIDEO)

Este viernes elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, detuvieron a un hombre y una mujer por robo a usuarios de la Línea 1 del Metrobús.

En un video que compartió en sus redes sociales la SSC de Puebla, se escucha el relato del usuario del Metrobús que fue víctima de la pareja de delincuentes que lo habían despojado de sus pertenencias a bordo de la unidad de transporte.

“Me percaté de un chico que se me acercó mucho, me estaba metiendo la mano en la bolsa, me percato y se la agarro, fue cuando yo le comencé a reclamar todo”.