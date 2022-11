Let's Go Tours defraudó a 200 poblanos que querían ir al Festival del Globo en Guanajuato (FOTOS)

Turistas de Puebla fueron defraudados por la agencia de viajes Let's Go, ya que esta empresa les vendió un paquete por mil 500 pesos para acudir al Festival Internacional del Globo 2022 en Guanajuato; sin embargo, no lograron entrar al evento debido a que las pulseras que les entregaron los encargados de la agencia eran falsas.

Una de las afectadas narró para Diario CAMBIO el calvario que ella y otras 199 personas tanto de Puebla como de Tlaxcala sufrieron el pasado 19 de noviembre, pues lo que parecía un viaje en familia a León Guanajuato y estar unas horas en Querétaro y San Miguel Allende, terminó en decepción luego de que la agencia turística que les ofreció este paquete no cumplió lo que les prometió por la cantidad de mil 500 pesos.

La afectada mencionó que la agencia Let's Go les ofreció dicho paquete el cual supuestamente incluía viaje redondo al Festival Internacional del Globo (FIG) 2022 en León, Guanajuato y previamente realizarían una parada en Querétaro y otra en San Miguel Allende para el día 19 de noviembre.

Al llegar el día del tour, la agencia citó a los viajeros de la ciudad de Puebla en Plaza Dorada por la madrugada y a las 5:00 de la mañana dos autobuses partieron del lugar; ahí los coordinadores del viaje les indicaron a sus clientes que el boleto para el festival se los entregarían en la entrada del evento, por lo que con toda la confianza partieron.

Sin embargo, el primer contratiempo lo tuvieron al llegar a la carretera Arco Norte, debido a que había tráfico por un accidente, por lo que tuvieron que pasar a un paradero para ir al baño y desayunar algo; horas después los coordinadores les indicaron que ya no irían a la primer parada, es decir a Querétaro, por lo que directamente se dirigirían a San Miguel Allende llegando allá a las 14:00 horas y en donde solo permanecieron menos de dos horas y partieron hacia León Guanajuato.

“Nos pidieron no bajar del autobús hasta que llegaran con los boletos, sospechamos lo peor”

La afectada narró que al Parque Metropolitano en León, Guanajuato llegaron alrededor de las 19:00 horas; los autobuses se dirigieron al estacionamiento, pero les llamó la atención que los coordinadores les pidieron no bajar del vehículo hasta que regresaran con los boletos; pasaron 10, 15, 30 minutos y los viajeros comenzaron a desesperarse, pues ya estaban hartos de que al menos las primeras dos paradas no se cumplieron del todo.

“Pasaron 30 minutos, ya estábamos desesperados por bajar, decidimos tocar el claxon del autobús para que abrieran la puerta, bajamos y ya sospechamos lo peor, no aparecía nadie, 30 minutos después volvió el coordinador que estaba en nuestro autobús con el padre de la organizadora, dijo que no llegaba la ‘persona’ que le iba a traer los boletos”, compartió la afectada a Diario CAMBIO.

La denunciante dijo que el festival sería inaugurado por dos DJs de talla internacional que ya estaban tocando y ellos seguían sin ingresar, por lo que muchos de los viajeros comenzaron a desesperarse más; desde la entrada sólo veían los fuegos artificiales y los ánimos comenzaron a calentarse, cuando por fin los coordinadores llegaron con los accesos, unas pulseras que los afectados dijeron que inmediatamente se veían falsas.



“Después de todo llegaron con unas pulseras que se notaban súper falsas, llevamos a los coordinadores a la entrada para ver que pasaran sus pulseras, cosa que no pasó, se nos acercó la policía por la discusión que teníamos, se desató un zafarrancho, se llevaron al padre de la coordinadora del viaje y otra persona que iba con ellos, al parecer ella consiguió al proveedor de los boletos (‘pulseras’ falsas)”, dijo.



Finalmente la policía de León se llevó detenidos a los dos representantes del viaje que llegaron al FIG 2022, incluso los uniformados pidieron que uno de los afectados fuera en la patrulla para declarar que habían sido víctimas de fraude por la agencia de viaje.

Después de esta pesadilla, sin lograr hacer las paradas y mucho menos lograr ingresar al evento del Festival Internacional del Globo, los viajeros de Tlaxcala y Puebla volvieron a abordar los autobuses para que los regresaran a sus respectivos estados, saliendo de ahí a las 2:00 de la mañana del 20 de noviembre.

Finalmente los afectados de Puebla, inmediatamente que llegaron a la capital acudieron a la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia correspondiente contra la agencia de viajes Let's Go Tour y contra la coordinadora del evento identificada como Reyna, quien fue la que consiguió los accesos falsos.

Cabe destacar que la agencia turística emitió un comunicado en donde lamentó lo ocurrido y señaló que ellos también fueron defraudados por los proveedores que les entregaron los accesos apócrifos, por lo que ellos realizarán la denuncia correspondiente; sin embargo, los afectados lo único que exigen es su dinero de regreso.