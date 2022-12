¡Otro feminicidio! ex novio de Yolotzin la estranguló y calcinó por celos

Yolotzin Guadalupe López Ayala, quien era buscada desde el 30 de noviembre tras salir de su vivienda ubicada en la delegación Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, fue hallada sin vida.



DICE Q MATÓ y LE PRENDIÓ FUEGO a YOLO, “POR CELOS”

Jesus Hdz

Fue pareja de Yolotzin Guadalupe.

Ella desapareció el 30 de nov

Así exigía su familia a @FiscaliaCDMX q la buscaran.

Dias después la hallaron sin vida en @Ecatepec

Agentes de @FiscaliaEdomex de Texcoco ya lo detuvieron. pic.twitter.com/aIFljHosnG

— Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 7, 2022

El cadáver de la joven de 29 años y mamá de un niño de siete años, fue encontrado calcinado en un predio del poblado de Santa María Tulpetlac, Ecatepec.

La noche de este martes, trascendió que agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en Texcoco, detuvieron a Jesús H., de 28 años, expareja sentimental y principal sospechoso del feminicidio de Yolotzin.

De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, el sujeto presuntamente confesó haber estrangulado a la joven y posteriormente prenderle fuego al cuerpo, en un ataque de celos.

El pasado lunes, Miguel Martínez López, primo de Yolotzi, explicó que la joven salió de su casa en la colonia Juan González Romero en la Gustavo A. Madero, entre las ocho y nueve de la noche a bordo de su motocicleta y al parecer no tardaría porque dejó sin cerrar la reja, pero ya no regresó.

Indicó que temían por la seguridad de la doctora, pues hasta hace unos meses tenía una pareja violenta que incluso ya había intentado agredirla con una pistola.

De hecho el chico tiene antecedentes por intento de homicidio y a ella la apuntó con un arma, le soltó un balazo, pero no le dio, mi prima alcanzó a desviarle la pistola para que no le diera, él disparo. Ya después de ahí lo dejó, porque él le pegaba y todo eso, lo dejó y después él la empezó a buscar, mi prima no quiso tener nada legal, porque dijo realmente no le estoy haciendo caso. Ahorita él es nuestro principal sospechoso”.

Cabe recordar que familiares y amigos bloquearon la autopista México-Pachuca para exigir que las autoridades realizaran la búsqueda.

Con información de Excelsior