Asesina a ganadero poblano durante violento asalto en Oaxaca

Tecamachalco, Pue. - Un ganadero de 56 años de edad, originario de este municipio poblano llevaba varias cabezas de ganado al conocido tianguis de ganado “Al baratillo”; en San Antonino Castillo Velasco, Ocotlán, fue asesinado en días pasados luego de ser asaltado, el gremio de ganaderos de la región exige justicia para que la Fiscalía del Estado de Oaxaca busque a los responsables del hecho que marca la historia de los empresarios ganaderos de Tecamachalco.

De acuerdo a la información recabada se tiene conocimiento que el pasado jueves 29 de diciembre del año 2022, Raymundo M. C., de 56 años de edad y originario de Tecamachalco, Puebla, arribo al tianguis “Al baratillo”, acompañado de su chofer de un tractocamión acoplado a un remolque tipo jaula con varias cabezas de ganado.

De acuerdo a las primeras investigaciones policiacas, el empresario ganadero transportaba varias cabezas de ganado que llevaron para comercializar en el conocido tianguis del estado de Oaxaca, sin imaginar que sería víctimas de la inseguridad que se vive en la comunidad de San Antonino Castillo Velasco, Ocotlán.

Poco después arribaron dos encapuchados que lo encañonaron y le pidieron el dinero, sin especificarse aún el monto; tras ello le dispararon directo al ganadero Tecamachalquense y huyeron de inmediato.

En el momento que ocurrió el asesinato de Raymundo M. C., no se hallaban elementos de la Policía Municipal motivo por el cual no pudieron detener a los maleantes.

La fiscalía general del Estado de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes, hasta el día de hoy martes 3 de enero del año 2023, el gremio ganadero de Tecamachalco y sus alrededores señalaron que desconoce los avances en el caso del asesinato de Raymundo M. C. motivo por el cual pide que las autoridades del estado vecino busque a los responsables para que sea castigados por la ley y juzgados por su crimen.