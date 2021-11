¡Habrá nuevo campeón! Monterrey elimina al Cruz Azul (VIDEO)

Esta noche se terminaron los duelos de repechaje del futbol mexicano, donde el equipo del Cruz Azul quedó eliminado del torneo, al ser derrotado cuatro goles por uno por el equipo de Monterrey; esta derrota provocó que haya un nuevo campeón.

Con un doblete del argentino nacionalizado mexicano Rogelio Funes Mori al minuto 10 y 59, otro tanto de Maximiliano Meza al minuto 27, y un tanto del holandés Vincent Janssen al 85; los rayados derrotaron caminando al equipo celeste.

En un encuentro donde la escuadra regiomontana dominó de principio a fin al equipo de Cruz Azul, la máquina no pudo contrarrestar a la delantera rayada, por lo que quedaron eliminados del repechaje del futbol mexicano.

Cruz Azul anotó el tanto de la honra, por conducta de un penal que Yoshimar Yotún marcó al minuto 32, pero de nada sirvió ya que no pudieron remontar el marcador, propiciando su eliminación.

En ese sentido los cuartos de final quedaron de la siguiente manera: América vs Pumas, Atlas vs Monterrey, León vs Puebla, Santos vs Tigres, entre estos equipos saldrá en nuevo monarca del futbol mexicano.