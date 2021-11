Si no puedes ir al Estadio Cuauhtémoc, checa a dónde puedes ver el partido Puebla vs León

Llegó el día de los cuartos de final de ida para el Club Puebla, en donde enfrentará al León en el Estadio Cuauhtémoc.

Si no puedes asistir al Estadio Cuauhtémoc para apoyar a La Franja, aquí te decimos en dónde puedes ver el partido de este jueves 25 de noviembre.

El encuentro será transmitido en vivo en punto de las 19 horas, y podrás disfrutarlo a través de la pantalla de TV Azteca y en ESPN.

Además si no cuentas con un televisor, el partido lo podrás ver a través de las aplicaciones Blue To Go y HD ESPN.

En televisión abierta en la ciudad de Puebla el partido será restringido por TV Azteca.