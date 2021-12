'A ch... a tu madre coronavirus', Así combate Julio César Chávez la COVID (VIDEO)

En sus redes sociales, el exboxeador y campeón mexicano Julio César Chávez, publicó un video en el que aparece golpeando un saco mientras manda fuertes mensajes contra la Covid-19, enfermedad de la que se recupera exitosamente.



De acuerdo con Aristegui Noticias, el clip ha provocado una amplia repercusión en las redes sociales. Seguidores del mítico púgil mexicano le desearon una pronta recuperación tras haber dado positivo al coronavirus a finales de noviembre.

Este fin de semana, Chávez aseguró no haber presentado síntomas de Covid-19 y recomendó a sus fans a consumir vitamina C: “No he tenido síntomas de calentura, de tos, simplemente salí positivo (…) No es por echarle choro, pero gracias a esta vitamina C estoy sano”.

En otro video que difundió Polo Chávez, hermano del expugilista, a través de la red social TikTok se observa a Julio César combatir la Covid-19 con vitamina C y ejercicio.



“Aquí sacando el coronavirus, ya voy de salida, gracias a Dios”, dijo el campeón mexicano mientras se le ve haciendo cardio en una caminadora, y agregó que tomar vitamina C le ha ayudado a enfrentar la enfermedad que le aqueja.





“Gracias a mi entrenamiento, gracias a mi disciplina voy bien”, agregó el también comentarista.



El 30 de noviembre la productora In House Entretenimiento dio a conocer el estado de salud de Julio César Chávez, quien resultó positivo a Covid-19 en días pasados y se mantenía asintomático.

Chavez participa en una obra teatral que lleva por nombre “Los Mandamientos de un Hombre Chingón”, en la que comparte escena con los actores Roberto Palazuelos y Jorge “El Burro” Van Rankin.

Con información Aritegui Noticias