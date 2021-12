VIDEO: KO al Chucky Lozano, así le apagaron las luces en la Europa League

Este día en la UEFA Europa League, el delantero mexicano Hirving Chucky Lozano sufrió un terrible encontronazo en el duelo entre el Napoli y Leicester City.



Aquí el duro golpe que obligó a salir de la cancha a Hirving Lozano. #EuropaLeague pic.twitter.com/JAkK8rTd87

Durante los últimos minutos del primer tiempo en el Estadio Diego Armando Maradona, Chucky corrió para ganar la posesión del balón al mediocampista Wilfred Ndidi, pero un paso en falso lo llevó a resbalarse con la cara por delante. El impulso fue tal que no pudo hacer mucho para evitar el contacto frontal con su adversario. Su rostro fue golpeado por la cadera del rival, provocando que su cuello se doblara antes de caer al piso.

De inmediato, el mexicano se llevó las manos al rostro y trató de mantenerse apoyado sobre su antebrazo derecho. Sin embargo, después de algunos segundos se recostó y las asistencias médicas ingresaron. De nueva cuenta fue necesario inmovilizarlo con un collarín y una gasa en la boca para poder llevarlo a la revisión a profundidad. Incluso, los médicos tuvieron que apoyarse en el automóvil habilitado para el traslado de jugadores imposibilitados de caminar.

El equipo no ha emitido ningún comunicado oficial donde se informe el estado actual del jugador. Sin embargo, las primeras versiones apuntaron a una hemorragia derivada del impacto, así como la posible pérdida de una pieza dental. No obstante, contrario a lo que sucedió en el encuentro contra Trinidad y Tobago, Lozano no perdió la conciencia.

De acuerdo con el protocolo en su más reciente lesión, el mexicano deberá ser sometido a diversos estudios neurológicos y ortopédicos para verificar el buen estado de su cabeza y cuello después de haber recibido el impacto. De igual forma, se desconoce si deberá alejarse del terreno de juego para encaminar su recuperación, así como el tiempo requerido para cumplirla satisfactoriamente.

