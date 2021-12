El Perro Bermúdez, Trino, Medrano y Alejandro Fernández; los fieles seguidores del Atlas

Aunque Atlas tuvo que esperar 70 años para ser campeón en el futbol mexicano, eso no quiere decir, que no tenga seguidores fieles, aquí los fanáticos famosos de los zorros.

Aunque Atlas tuvo que esperar 70 años para ser campeón del futbol mexicano, eso no quiere decir que no tenga seguidores de ‘hueso colorado’, hay muchos famosos que sufrieron la sequía de triunfos del nuevo monarca de la Liga Mx.

Desde el cineasta Guillermo del Toro, pasando por el monero, Trino y hasta el cantante, Alejandro Fernández, es una muestra de los fieles seguidores a los rojinegros del Atlas.

Aquí los famosos fanáticos del Club Atlas:



Enrique ‘El Perro’ Bermúdez (cronista)



Trino (monero)



David Medrano (periodista deportivo



Alejandro Fernández (cantante)



‘El Perro’ Bermúdez: Fue el primer equipo que narré

Enrique ‘El Perro’ Bermúdez, primero fue americanista, sin embargo, conforme empezó a narrar los juegos de Atlas; se enamoró del equipo. Así lo dijo en una entrevista, “empecé a ver al Atlas cuando empecé a narrarlo, fui el primero y empecé a narrarlo en el tiempo grande del Atlas”.

Es más, el cronista deportivo previo a la final ante el León, dijo que si Atlas era campeón se tatuaría el escudo de Atlas en la cabeza, pero, cambió de opinión, ahora nada más se lo pintará.

Trino: no he visto campeón al Atlas, pensé cuando me secuestraron

El monero, José Trinidad Camacho Orozco mejor conocido como ‘Trino’, es uno de los aficionados más files de Atlas. De hecho, en 2015, sufrió un intento de secuestro y lo primero que le vino a la mente fue: “Pensé, no puede ser que pase esto y no he visto campeón al Atlas”.

David Medrano: el día que narró la victoria de Atlas

El periodista deportivo, es también fanático de Atlas, de hecho, en la gran final del futbol mexicano entre los rojinegros y León, narró el penal que le dio la victoria a los zorros. En un gesto de amistad, Christian Martinoli, le dejó al comentarista los micrófonos para que enloqueciera con el penal de Julio César Furch, el cual, le dio la victoria al equipo tapatío.

Alejandro Fernández: quiso comprar a Atlas

En 2009, Alejandro Fernández estuvo a un paso de comprar al equipo de sus amores, junto con el futbolista, Rafael Márquez y el empresario, Guillermo Ramo, el dueño en ese entonces era Ricardo Salinas Pliego del Grupo Salinas. Al final, quien terminó adquiriendo al equipo fue el Grupo Orlegi.

Es más, Alejandro Fernández, pidió a la directiva de Atlas cantar el himno nacional previo a la final ante León. Sin embargo, ante la muerte de Vicente Fernández, ‘El Potrillo’ canceló su presentación, y el lugar lo tomó la tapatía, Paty Cantú.