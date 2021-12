¿Otro que se va? La “joya” del Puebla Israel Reyes, en la mira del Club América

El Club América se encuentra planeando el próximo Torneo Clausura 2022, por lo que tiene en la mira al defensa camotero, Israel Reyes, quién sería un prioridad para el técnico Santiago Solari contar con el defensa mexicano.

De acuerdo a información de ESPN, el jugador Israel Reyes, ha estado en el radar americanista desde el torneo pasado; el futbolista es del agrado del técnico argentino Santiago Solari, ya que es un defensa joven y es muy rápido para salir al contraataque.

Además, Solari, ha comentado que aparte de ser un futbolista de 21 años, otra cualidad que posee es que es mexicano, por lo que no habría inconveniente de ficharlo ya que no ocuparía una plaza de extranjero.

Medios nacionales, han manejado que ya ha habido contacto entre las directivas del Puebla y América, por lo que se espera que esas platicas deriven en el traspaso de Israel Reyes a las Águilas; hasta el momento ninguna directiva ha negado o afirmado nada al respecto.

En ese sentido, de darse el traspaso de Israel Reyes al América, sería otra baja sensible para la escuadra camotera, tras la salida del delantero uruguayo Christian Tabó a la institución del Monterrey.

Con información de Águilas Monumental