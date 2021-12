Luchador Hannibal muerde y apuñala a réferi en la cabeza en plena lucha; así lo dejó (FUERTES IMÁGENES)

Durante el especial Christmas Star Wars de World Class Pro Wrestling, en Texas, el luchador Devon Nicholson, conocido como ‘Hannibal’, apuñaló a un árbitro en la cabeza que fue contratado ‘para sangrar’, sin embargo, terminó con graves lesiones.

I’m not about “Cancel Culture”, but promotions need to STOP booking “Hannibal”, AKA “Blood Hunter”. There’s been numerous accusations of sexual harassment & several incidents of him legit injuring people. He’s a reckless liability that’s all about himself & getting YouTube views. pic.twitter.com/AfB2hc5LiF

De acuerdo con El Comercio, el sábado pasado, el árbitro recibió varias puñaladas y mordidas en la cabeza por parte del luchador, Devon Nicholson.

Recovering at home, still a big fuzzy and pain, yes lots of pain. But I’ll live. Thanks you all for out pouring of love and support .

I am a firm believer that if you put good out into the world, good will return to you #downbutnotout pic.twitter.com/0bE71rWbtP