Ferran Torres se convertirá en jugador del FC Barcelona; será presentado mañana

El futbolista español, Ferran Torres, dejará al Manchester City de Inglaterra y se convertirá en nuevo jugador del FC Barcelona, por lo que se convertirá en el fichaje más caro del equipo blaugrana con 55 millones de euros por su traspaso.

Acaba de llegar Ferran Torres al Hospital de Barcelona para pasar la revisión médica. En cuanto tenga el OK médico, el Barça hará oficial su fichaje por 55M€ + 10M€ en variables. Mañana presentación en el Camp Nou.

De acuerdo a medios españoles, Ferran Torres, ya habría pasado las pruebas médicas y solo está a la espera de que la directica del FC Barcelona, haga oficial el traspaso del futbolista de 21 años.

El traspaso del futbolista español se convertirá en la contratación más cara en la historia del FC Barcelona, superando la del exfutbolista David Villa, que costó 40 millones de euros; por lo que la afición blaugrana espera que se convierta en el nuevo referente del equipo tras la salida de Leo Messi.

"Cuando llamó a mi puerta y dijo que se quería ir, le dije que se fuera. Quiero que mis jugadores sean felices. Si no estás contento, tienes que irte. No somos un club donde los presidentes y directores generales digan 'no, tienes que quedarte", aseveró Pep Guardiola tras los rumores de la salida de Ferran Torres del Manchester City.